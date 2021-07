Ilary Blasi beccata al mare con Francesco Totti: posizione "pericolosa", grosso problema col bikini

21 luglio 2021 a

Ilary Blasi incanta tutta la Sardegna. La conduttrice tv è in vacanza a Poltu con il marito Francesco Totti. Assieme a lei per qualche giorno di relax anche i figli Christian e Chanel e i loro amici. A paparazzarli ci ha pensato il settimanale Chi, che ha immortalato una Blasi stratosferica dal fisico mozzafiato. Il minibikini di color rosa non riesce comunque a contenere le curve di Ilary che in qualche scatto mostra qualche nudità.

Nel frattempo Totti si cimenta nei tuffi insieme al figlio maggiore, mentre Ilary si crogiola al sole. Finito il giro in barca l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi si posiziona, più sexy che mai. Sempre qualche settimana fa in Sardegna la Blasi aveva sfoggiato un costume da bagno a due pezzi, fisico abbronzato, muscoli e ventre piatto.

Intanto rumors danno il ritorno de L'Isola dei Famosi nel 2022 anche se tutto resta un'incognita. Infatti, Mediaset ha annunciato il ritorno de La Talpa (reality ripescato dal passato). Rimane dunque un mistero sull'inizio della nuova edizione e chissà se a condurla, dopo quella di quest'anno, ci sarà ancora una volta la Blasi.

