Detto Fatto, choc per i capezzoli di Jonathan Kashanian: "Lo ho scoperto a 40 anni..."

Francesco Fredella 29 luglio 2021 a

a

a

Choc. Le parole di Jonathan Kashanian a Detto Fatto fanno il giro della Rete. “Ho scoperto di averli a 40 anni!”, dice l’opnionista che è pronto s tornare a Detto fatto su Rai2. “Ragazzi ho scoperto una cosa pazzesca questa è la linea mammaria ed io ho quattro capezzoli. Ho appena scoperto a 40 anni che ho quattro capezzoli”, dice. “Per fortuna non è pericoloso”.

John Elkann sullo yacht extra lusso, si butta in acqua così: ma davvero? Quel dettaglio clamoroso | Guarda

Jonathan Kashanian poi utilizza le Ig Stories per raccontare di essere andato persino dal dermatologo per fare la mappatura dei nei. In quell’occasione scopre di avere quattro capezzoli. Per Jonathan di Detto Fatto uno chock iniziale, poi chiede al medico se tutto fosse nella norma. “Per fortuna non è pericoloso”, racconta. Jonathan è stato riconfermato nel cast del programma di Bianca Guaccero e si tratta per lui per quarto anno consecutivo. La conferma arriva anche per Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi: la nuova edizione sarà ricca di nuove rubriche e tutor.

"Non ce la faccio più". Dopo il vaccino, il dramma nella notte di Aka7even: "Qualcuno mi aiuti", com'è ridotto



Jonathan Kashanian, israeliano di nascita e milanese di adozione, è sempre stato appassionato si moda. Il suo debutto in tv è legato al Grande Fratello nel 2004 con il primo posto ed un grande successo. Poi il salto in tv: Sei un mito – Questa notte è per te (condotto da Roberta Capua e Teo Teocoli su Canale 5), Verissimo e L’Isola dei Famosi. È conduttore e autore di Modeland e ancora oggi lavora come opinionista, designer e trend setter. Non ama parlare della sua vita privata, ma a quanto pare è single. Per adesso.



"Lui voleva solo una cosa". Rumors esplosivo, Cristina Buccino umilia a tempo record Daniele Scardina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.