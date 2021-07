Aurora Ramazzotti, disavventura in aereo: "Si sono persi", un ritardo davvero singolare

31 luglio 2021 a

La partenza delle vacanze non è stata delle migliori per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha fatto sapere ai suoi fan di essere rimasta vittima di un episodio piuttosto singolare mentre si apprestava a partire per la volta di Ibiza con le amiche, tra cui Paola Di Benedetto (tornata single dopo la fine della storia d’amore con Federico Rossi).

“È un anno che prendo l’aereo e guardate che succede”, ha esordito Aurora nelle sue stories di Instagram, dove ha spiegato la piccola disavventura che si è verificata in aeroporto: “Sei persone, che hanno imbarcato il bagaglio, si sono perse in aeroporto e le stiamo aspettando. Io ho fame, ho caldo, sono nervosa…”, ha provato a ironizzare la figlia d’arte, che si trovava già a bordo dell’aereo, pronta a partire per le vacanze.

Ma non è tutto, perché successivamente Aurora Ramazzotti ha condiviso con i suoi follower anche l’audio dell’annuncio del comandante: “Dobbiamo cambiare l’equipaggio, questo comporta un ulteriore ritardo”. A questo punto la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha commentato sconsolata: “Ma come ci si fa a perdere in aeroporto? Ma poi di queste sei persone nessuna traccia…”.

