Fariba Tehrani, "ma questa non è la mia": incredibile scambio di cartelle in ospedale, cosa le hanno diagnosticato

Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, sta male: problemi di salute. E il problema sembra essere serio perchè ancora non si conosce la causa del malessere. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si è recata in ospedale per eseguire alcuni esami. La madre di Giulia Salemi racconta sui social di essersi recata all’ospedale di Piacenza e di essere basita per il trattamento ricevuto. “Ho atteso un sacco di tempo per essere visitata”, racconta l’ex naufraga. Ma si tratta della sua versione dei fatti. Lei dice di aver fatto i conti con due problemi: dolore al ventre e alla guancia. “Ho la pancia che si gonfia”, spiega.

“Non si capisce niente, non si sa cosa può essere”. Poi continua: “Per quanto riguarda la guancia devo andare dallo specialista oggi”. La 59enne sta facendo i conti con alcuni problemi di salute da risolvere il prima possibile. “Ho dimenticato di dirvi che questo dottore stava facendo la diagnosi con la cartella di un altro paziente. Per fortuna mi sono accorta. Ho detto: “Guardi che non è mia”. Assurdo. Subito ha cominciato a scrivere cortisone, antibiotici, tachipirina. Io basita”, conclude. Anche la Salemi sembra abbastanza preoccupata.

La Tehrani racconta pure di avere 38,5 di febbre. “Non mi hanno fatto neanche l’ecografia. Bella roba, era meglio andare in privato”, racconta con tono polemico. L’ex concorrente dell’Isola sembra che si sia rivolta ad uno specialista per cercare di capire cosa possa esserci alla base dei suoi problemi di salute. Anche Giulia Salemi, in queste ore, appare abbastanza preoccupata. Nei prossimi giorni, sicuramente, Fariba aggiornerà i followers.

