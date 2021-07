Fariba Tehrani, sofferenza e grande crisi: "Colpa dei 4 mesi all'Isola dei Famosi". Le immagini più tristi

20 luglio 2021 a

Grande crisi per Fariba Tehrani, ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e mamma di Giulia Salemi. La donna ha mostrato su Instagram il suo salone di bellezza, ma non è riuscita a nascondere un enorme dispiacere, visto che non c'era nessun cliente: "Questa è la mia Spa, ma purtroppo è vuota. C’è crisi…", ha detto sconsolata ai suoi follower. Si tratta di una crisi che ha colpito tutti gli imprenditori durante il periodo della pandemia.

Continuando col suo sfogo, poi, la Tehrani ha svelato i motivi per cui - a suo dire - starebbe affrontando questa crisi. Secondo la mamma di Giulia Salemi, infatti, la mancanza di clienti sarebbe dovuta sia alla sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sia alla pandemia da Covid che ha messo in ginocchio tantissime attività in tutta Italia e e non solo: "Questa crisi è dovuta al fatto che sono sia mancata quattro mesi per partecipare a L’Isola dei Famosi e sia per il Covid…”.

Infine l'ex naufraga ha rivelato ai suoi follower di avere tanti impegni e di non riuscire quindi a dedicare loro troppo tempo. Tra l’altro la mamma di Giulia Salemi ha anche confessato che a breve dovrà andare a Milano per fare una visita alla pelle, sulla quale ha riscontrato diversi problemi dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi: “Sono giorni impegnativi. Devo fare delle cure mediche, e spesso sono a Milano…”.

