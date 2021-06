Fariba Tehrani, “seno deformato. Quasi paralizzata": il più atroce dei drammi dopo l'Isola

28 giugno 2021 a

a

a

L’esperienza all’Isola dei Famosi ha richiesto un prezzo elevato a Fariba Tehrani, soprattutto dal punto di vista fisico. In un’intervista rilasciata a Giada De Miceli a Non succederà più su Radio Radio, la madre di Giulia Salemi ha raccontato quanti problemi ha portato con sé in Italia dopo la durissima avventura da naufraga in Honduras. “Sto perdendo un sacco di tempo e soldi per fare visite, raggi, risonanza magnetica. Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare”, ha dichiarato.

"Cosa ho ricevuto". Melillo-Isoardi, confessione lontana dalle telecamere

“Per tutta la permanenza sull’Isola - ha continuato - sono andata avanti con antidolorifici fortissimi. Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare. Non avevo capito la gravità della cosa, avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho anche il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo, ma io sono forte e vado avanti anche con il dolore”.

"La morte in faccia". Gilles Rocca, il dramma nel cuore della notte: orrore in autostrada, il video

Assumendo antidolorifici, Fariba non si è resa conto della serietà della situazione: “Se rifarei l’Isola? No. Se penso ai mosquitos, alla pressione dei compagni e a l non mangiare la rifarei, ma per questi danni che mi stanno quasi paralizzando no. L’Isola mi ha dato tanto, mi ha arricchito, ma mi ha rubato la salute”.

"Peccato per Ilary Blasi". Cecilia Rodriguez, frase clamorosa: "Prossima volta, se ci sarà"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.