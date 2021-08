Pretelli e Salemi, sventura in aeroporto: "Com'è possibile?", costosa sorpresa al ritorno dalle vacanze

03 agosto 2021 a

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto la "brutta notizia": "Com'è possibile?". Pretelli e Salemi stanno tornando in Italia, dopo qualche giorno di vacanza a Ibiza. Ma in aeroporto è avvenuto qualcosa di inaspettato. È l'ex velino, neo concorrente di Tale e Quale Show, a documentare tutto con una serie di stories su Instagram.

Nel filmato, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in aeroporto a Ibiza, in attesa del volo di ritorno. "Momento informazione - spiega l'ex gieffino -. Ma la valigia al ritorno pesa di più? All'andata pesava 21 chilogrammi e adesso 25... Com'è possibile?". Interviene Giulia Salemi: "Certo, i vestiti utilizzati e piegati male fanno più volume e pesano di più. Se metti una pila di magliette ben piegate pesa meno".

A questo punto, Pierpaolo la interrompe e ironizza: "Adesso la lascio qui, ho deciso". Insomma, come spesso accade, anche la coppia famosa è rimasta "vittima" del peso della valigia che lievita. Non è dato sapere il sovrapprezzo. Il viaggio di ritorno continua. Qualch giorno fa Pretelli ha festeggiato il compleanno di 31 anni, è stato il primo compleanno che ha festeggiato insieme a Giulia Salemi. Per questo motivo la modella di origini persiane ha scelto di organizzargli una bellissima sorpresa, scrivendogli una lettera a cuore aperto, rivelandogli quello che non gli aveva mai detto. E Pretelli si è commosso.

