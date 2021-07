Giulia Salemi "innamorata del cugino". La più sconvolgente (e imbarazzante) delle rivelazioni

Francesco Fredella 16 luglio 2021 a

Giulia Salemi senza segreti. L'ex gieffina vip, fidanzata con Pierpaolo Pretelli, è sempre molto attiva sui social rispondendo anche ai followers. Ora racconta un dettaglio inedito della sua vita. "Da piccola sono stata innamorata di mio cugino”, dice. Una vera bomba che arriva dopo una serie di domande dei suoi followers. "Raccontatemi flirt, avventure e disavventure di ogni genere…", dice la Salemi. E poi sgancia la notizia, senza pensarci due volte.

Poi prende di mira un fan e dice: "Attento al karma perché prima o poi arriverà anche per te". Insomma, sui social accade di tutto dopo questa confessione. Così, un altro suo follower su Instagram fa sapere a Giulia Salemi di star conoscendo in questo periodo una ragazza, ma al tempo stesso di andare a letto con la sua migliore amica. Questo comportamento, però, non piace alla Salemi e tira in ballo il Karma.

Ma Giulia, che sta vivendo un vero e proprio momento d'oro, ne approfitta anche per lanciare un appello molto importante sui social. "Abbiate il coraggio di denunciare", dice l'ex concorrente del GF Vip quando una ragazza su Instagram le rivela di aver subito violenza fisica dal proprio fidanzato. Un atteggiamento orribile che va assolutamente denunciato. "Ragazze mi raccomando non permettetelo a nessuno ma soprattutto abbiate il coraggio di denunciare", continua la Salemi. E il suo appello, visto che è molto forte sui social, si carica di significato.





