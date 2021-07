Elisabetta Gregoraci spazzata via da Giulia Salemi: indiscreto, quella cena... di fuoco

Francesco Fredella 26 luglio 2021 a

Lui, lei e la famiglia. Adesso Giulia Salemi, finalmente, conosce i genitori di Pierpaolo Pretelli (che ha conosciuto nella casa del GfVip). Grazie a questa storia d’amore viene spazzata via l’ombra di Elisabetta Gregoraci - che proprio bella casa del GfVip aveva stretto un’amicizia fortissima con Pretelli. Lui, per la verità, non ha nascosto di esserne innamorato e lei si è tirata indietro. Una vera bomba ad orologeria scoppiata nella casa, senza conseguenze.

Poi è arrivata la Salemi. Improvvisamente. Ma i genitori Pretelli, nonostante tutto, avevano mostrato interesse ancora per la Gregoraci. Ora si volta pagina e la famiglia Pretelli, unita più che mai, festeggia dimenticando il passato. C’era pure la presenza di Ariadna Romero, ex compagna del modello con il quale ha avuto il piccolo Leonardo (4 anni). Con l’arrivo della Salemi in casa Pretelli finisce anche la soap iniziata al Grande Fratello Vip: la storia tra Pretelli e la Gregoraci non c’è mai stata. Ora cala definitivamente il sipario.

Intanto, l’ex gieffino si prepara a Tale quale show dove debutterà in veste di imitatore: durante il GfVip ha dato prova di avere un grande talento ed è per questo motivo che Carlo Conti l’ha arruolato subito. Anche il suo ultimo singolo, nel giro di poche settimane, ha raggiunto ogni traguardo con risultati sorprendenti. Infatti, resta uno dei brani più cantati dell’estate: un vero tormentone dal ritmo latino che ha realizzato con shade (conosciuto durante una partita della Nazionale cantanti). Da quel momento fra loro è stato amore allo stato puro. Ed ora si continua a cavalcare un altro successo.

