Elisabetta Gregoraci torna in tv: "Ho ricevuto alcune proposte da parte della Rai"

Tanti progetti lavorativi, uno dopo l'altro. E una marea di proposte. Per Elisabetta Gregoraci sta per arrivare un altro bel momento lavorativo: l'ex di Flavio Briatore si lascia andare a qualche confessione a TvMia. E dice: “Ci sono dei progetti che mi auguro si realizzino. E ci sono anche tante proposte da parte della Rai…”.

La showgirl, tuttavia, è pronta a tornare in onda con Battiti Live, ma in pentola potrebbe esserci molto di più. "Quel palco è casa mia", racconta nell'inter vista. Ma il vero focus restano le sue faccende di cuore: solo qualche giorno fa aveva svelato di avere un rapporto unico con Flavio, suo ex marito (almeno così pare, visto che si parla da tempo di un ritorno di fiamma). Ora puntualizza: “Sono sola”. E sembra che nella vita sentimentale di Elisabetta, per adesso, non ci sia spazio per l'amore. “Sono sola, l’amore lo sto ancora cercando: voglio sentire le farfalle nello stomaco.”, continua. Nella casa del Grande Fratello Vip, durante l'ultima edizione, si era parlato di un flirt con Pierpaolo Pretelli (più giovane di lei), che poi si è fidanzato con Giulia Salemi. Ma la Gregoraci, sin da subito, aveva puntualizzato nella casa che si trattava solo di amicizia e nulla di più.

Cosa riserverà la carriera di Elisabetta Gregoraci? Una sorpresa potrebbe essere dietro l'angolo, ma non si capisce ancora di cosa possa trattarsi. Sicuramente, stando a quello che leggiamo sui siti, potrebbe essere un salto in tv con un nuovo programma che la vedrà protagonista. E sarebbe un vero colpo di scena.

