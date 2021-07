Elisabetta Gregoraci scatena la polemica,"mancanza di rispetto": tutta colpa di questo messaggio

04 luglio 2021 a

a

a

È polemica sul padre di Pierpaolo Pretelli. Tutta colpa di un post dedicato a Elisabetta Gregoraci. I genitori del prossimo concorrente di Tale e Quale Show non hanno mai dimenticato l'ex moglie di Flavio Briatore, all'interno della casa del Grande Fratello Vip molto vicina a loro figlio. E anche quando Pierpaolo ha intrapreso una relazione con Giulia Salemi, Bruno e consorte, non hanno nascosto di avere un debole per la showgirl calabrese. Proprio a lei è rivolto il complimento partito da Pretelli senior che ha condiviso su Instagram una storia in cui fa i complimenti alla Gregoraci per la conduzione di Battiti Live, kermesse musicale presto su Italia Uno.

Quel labiale che apre nuovi scenari. William e Harry, ecco che cosa si sono detti veramente

"Complimenti per tutto da me e Margherita", ha scritto il signor Pretelli tirando in ballo anche la moglie. La story è stata poi cancellata a distanza di minuti, ma non è sfuggita agli occhi attentissimi dei fan: "La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?”, ha scritto una fan Prelemi su Twitter indignandosi.

"Le cose che non ti dirò mai". Arisa e Di Carlo, nuovo ribaltone: il messaggio che sconcerta i fan

E ancora: "Mancanze di rispetto continue verso questa ragazza che non ha mai fatto male a nessuno, non ho parole per descrivere lo schifo che provo”, ha ribadito un’altra fan. Al momento dalla coppia non arriva alcun commento.

Chiara Ferragni e Fedez, "vacanze proibite ai comuni mortali". Cosa state vedendo (e quanto gli è costato a notte) | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.