Tokyo 2020, bomba di Dagospia: "Leccami la pinna". Il nuotatore fidanzato con una ragazza bellissima e i messaggini al trans

Indiscrezioni piccantissime, e un poco scabrose, che viaggiano su Dagospia. Indiscrezioni che si legano, si suppone, a doppio filo con le olimpiadi tutt'ora in corso, quelle di Tokyo 2020. Anche se di conferme, così come di nomi, il sito diretto da Roberto D'Agostino non ne fa. E per ovvie ragioni, in considerazione di quanto stiamo per riportarvi.

Nel dettaglio, si tratta di uno degli indovinelli proposti dal sito: soffiate e indiscrezioni alle quali è impossibile associare dei nomi. O meglio, Dagospia garantisce di saperli quei nomi, ma per le ovvie ragioni citate in premessa, non è possibile snocciolarli.

Dunque, largo all'indovinello di cui stiamo parlando: "Chi è quel nuotatore, fidanzato con una splendida ragazza, che contatta trans e invia foto dei suoi piedi misura 46, dicendo leccami le pinne?", conclude sibillino Dago il suo indovinello. E si capisce, a tempo record, perché il nome dell'atleta in questione non è possibile farlo.

