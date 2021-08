Charlotte Casiraghi paparazzata in bikini, occhio al dettaglio: lì sotto... pazzesca

04 agosto 2021 a

Un compleanno reale, ovviamente, poiché si tratta della principessa Charlotte Casiraghi. Un 35esimo compleanno celebrato al largo di Pantelleria insieme a Dimitri Rassam, con cui sta dal 2016. Ogni anno si parla di una crisi tra i due, salvo poi rivederli insieme, quasi sempre a Pantelleria, dove la madre di lui, Carole Bouquet, vive e si dedica alla produzione di passito.

E l'estate 2021 ovviamente non fa eccezione. Eccoli, i piccioncini, insieme sullo yacht, fotografati dai paparazzi di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che alla coppia dedica un ampio servizio.

Ed ecco, la meravigliosa principessa Charlotte Casiraghi, in bikini. Il fisico che sfoggia è pazzesco. Impressionanti anche gli addominali, letteralmente scolpiti: insomma, alla forma fisica, Charlotte, continua a dedicare molto tempo. E le immagini che la mostrano fasciata in un due pezzi con slip a vita alta, in fantasia bianco e rosso, non lascia margine alle ambiguità.

Charlotte Casiraghi e Dimitri sono sposati dal 2019 e, nelle fotografie pubblicati su Chi, vengono colti anche mentre si scambiano un appassionato bacio. La coppia è da sempre piuttosto restia alla mondanità e ai riflettori, preferendo trascorrere una vita (relativamente) normale, nei pressi di Parigi, nelle campagne che circondano la capitale francese.

