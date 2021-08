Cristiano Malgioglio come Paris Hilton: arriva un nuovo programma di cucina

Francesco Fredella 06 agosto 2021 a

Dopo Tale quale show, Cristiano Malgioglio sbarcherà su un network mondiale. Malgioglio in cucina, proprio come Paris Hilton in America: si tratta di un’indiscrezione bomba. Cristiano potrebbe fare le scarpe a tutti i programmi di cucina, da quello Rai passando per La7. Mistero, per adesso, sul network che ospiterà il format. Intanto, sembra che Paris Hilton abbia già chiamato Miss Malgy - che in queste ore si trova in Puglia per un po’ di relax. Le ricette di Cristiano saranno gustose: zero fritti, olio, burro e grassi. Tante verdure di stagione e senza zucchero, lievito e farine intergrali.

A quanto pare ci sarà anche spazio per al cucina gluten free, ma il cantante non si sbilancia. L’indiscrezione sul nuovo format di Malgy, che farà il giro delle tv mondiali, potrebbe mettere in crisi gli storici programmi di cucina della televisione. Una vera sfida ai fornelli che verrà consumata a partire da gennaio 2022, dopo la sua partecipzione a Tale quale show in giuria. Ci giunge voce che Paris Hilton si sia messa in contatto con Malgioglio, forse per avere le sue ricette? Lui non si sbottona e assicura di aprire un caro libro di ricette di sua madre. Malgy ci farà leccare i baffi

