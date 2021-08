Chiara Ferragni brutalizza Fedez davanti agli amici: "Basta, mi inca***. Sei uno str***". La fine del rapper in questo video

06 agosto 2021 a

Continuano a tenere banco i siparietti di Chiara Ferragni e Fedez, che direttamente dalle loro vacanze extra-lusso in Costa Smeralda documentano, giorno dopo giorno, le loro fatiche. E così se ieri il siparietto erano le paure di Fedez nel lanciarsi in mare dallo scivolo su uno yacht, quello di oggi arriva direttamente da una serata passata con alcuni amici che sono andati a trovare i Ferragnez nella loro maxi-villa affittata a Porto Cervo.

Il gruppo si cimenta in un gioco in scatola per bambini in giardino. Ma la Ferragni sembra molto stanca, provata dall'arsura del mare e dalla giornata trascorsa con i due bimbi. A documentare e filmare tutto è Fedez, con un video poi condiviso su Instagram. Il rapper più amato dalle bambine riprende la moglie a sua insaputa, tra i brevi sonnellini che si concede tra una manche e l'altra del gioco. Fino a che, tutti insieme, gli amici urlano contro la Ferragni, svegliandola terrorizzata.

Uno scherzetto ovviamente ordito da Fedez, il quale poi monta un video dal titolo "serata pazzerella". E nel medesimo filmato, però, si vede anche la reazione della Ferragni, che non gradisce più di tanto lo scherzo di Fedez, così come non gradisce il fatto che lui continui a riprenderla: "Se continui a riprendermi mi in ca***, sei uno str***. Aspetta la vendetta", conclude Chiara Ferragni. Fedez "brutalizzato" in pubblico. Ancora.

