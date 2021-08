Chiara Ferragni, impensabile indiscrezione sul suo futuro: nonostante gli insulti di Fedez... cosa le affidano

06 agosto 2021 a

Amadeus ha accettato di condurre il Festival di Sanremo per la terza edizione consecutiva, con la speranza che questa sia davvero quella del ritorno alla normalità, dopo aver dovuto svolgere lo spettacolo in un teatro Ariston completamente vuoto. Ma nel 2022 ci sarà un altro evento musicale di fondamentale importanza per l’Italia: si tratta dell’Eurovision Song Contest, che ci siamo portati a casa grazie al trionfo dei Maneskin con la loro “Zitti e buoni”.

Chi condurrà la kermesse europea? Ancora non è stata scelta la sede che la ospiterà, ma intanto si lavora per capire a chi affidare la conduzione e l’organizzazione. Il nome principale che sta circolando ultimamente è quello di Alessandro Cattelan, che per anni ha condotto con grande successo X Factor, al punto da diventarne uno dei principali punti di forza. Con Amadeus che è stato confermato a Sanremo, Cattelan potrebbe “farsi le ossa” con l’Eurovision.

Per molti sarebbe il candidato ideale anche perché parla benissimo in inglese, che è fondamentale per gestire un evento del genere. Eventualmente sul palco potrebbe essere affiancato addirittura da Chiara Ferragni, volto noto in tutto il mondo: la coppia potrebbe funzionare benissimo per un evento come l’Eurovision, anche se in passato l’imprenditrice digitale ha ammesso di avere il “terrore” del palco.

