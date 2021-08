La principessa Eugenie ha le corna: foto-bomba da Capri. Ma Sarah Ferguson... reali inglesi, l'ultimo disastro

07 agosto 2021 a

a

a

Jack Brooksbank potrebbe essere un marito fedifrago, secondo la stampa scandalistica. Almeno guardando le sue foto a Capri paparazzato in compagnia di altre donne. Ma non lo è per sua famosa suocera: Sarah Ferguson. Per lei la storia non sta in piedi ed è tutta una montatura. La duchessa di York non ha nessun dubbio sulla buonafede del marito della figlia Eugenie, beccato a in mare Capri in piacevole compagnia di tre ragazze.

"Come lo ho visto morire". Principe Filippo, la struggente testimonianza della contessa Sophie: il Regno Unito sotto-choc

"Jack, che era in prima pagina, è davvero un uomo onesto, una delle mie persone preferite, lo chiamo James Bond", ha commentato l’ex moglie del principe Andrea. "Lui è un supereroe, è un ottimo padre, un marito favoloso", ha spiegando e chiarendo che si faccia luce sulla vicenda. "Questa storia è completamente inventata, lavora come ambassador per Casamigos e stata facendo il suo lavoro, quindi penso che sia davvero importante chiarirlo per il bene di Jack", ha detto la Duchessa di York.

Harry e William divisi al funerale del principe Filippo. Indiscreto-bomba: "La Regina non perdona", drammatico sospetto ».

Brooksbank è sposato con Eugenie di York dall’ottobre 2018. La storia che lo riguarda è quella dell’ultimo weekend di luglio in Italia, dove impegnato in un evento benefico a Capri, che ha avuto tra i suoi sponsor Casamigos, il brand di tequila fondato da George Clooney e Rande Gerber, marito di Cindy Crawford, per cui Brooksbank lavora. Il trentacinquenne è stato sorpreso con una collega di lavoro, Rachel Zalis, e due modelle, Maria Buccellati ed Erica Pelosini, in atteggiamento non proprio professionali. Ma secon do la suocera, Sarah Ferguson, questi scatti non avrebbero impensieriti più di tanto la figlia Eugenie. I due hanno anche un figlio, August, di 5 mesi. "Ho avuto sorelle con figlie e adesso è il momento di mettere da parte le Barbie per darci a auto, camion e motori. Le ritireremo fuori", ha detto scherzando nonna Sarah del nipotino.

Video su questo argomento Sarah Ferguson rischia 22 anni di carcere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.