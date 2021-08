Anna Safroncik, roba da bollino rosso in spiaggia col fidanzato: dove "plana" la manina

07 agosto 2021 a

a

a

Anna Safroncik a Mykonos regala siparietti bollenti sulla spiaggia con il nuovo fidanzato. La coppia è stata paparazzata e così l’attrice si è vista costretta a confermare via social: “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati! E così … vi presento Gió!” ha scritto postando gli scatti hot della passione. I due si avvinghiano in mare e si scambiano baci focosi.

La Safroncik sempre riservata e schiva non rivela mai nulla della sua vita privata. Dopo la pubblicazione degli scatti infuocati si è vista costretta a confermare la nuova relazione su Instagram e a presentare ai follower il fidanzato: Giò. Secondo alcuni pare che si tratti di un ex che é tornato nella vita dell’attrice. Creano dubbi però le parole di Anna che dice che i due si sono conosciuti da poco. Non resta che monitorare il suo profilo a caccia di indizi utili. Intanto l’attrice infiamma Mykonos con le sue fotografie in bikini: fisico mozzafiato, curve perfette e pose sensuali.

Ricordate Sonia Grey? Svolta a luci rosse: foto piccantissime a pagamento, a 52 anni così. Vietato ai minori

Secondo i bene informati il ragazzo fortunato con la Safroncik è il deejay Tommaso Cicchinelli. I due sono stati insieme dal 2017 all’inizio del 2019. Poi la rottura e il successivo ritorno di fiamma, che risalirebbe al 2020. Lo scorso anno, infatti, la Safroncik smentiva il presunto flirt con Ignazio Moser – fidanzato di Cecilia Rodriguez – dichiarando di essere in vacanza con il suo ragazzo, senza tuttavia aggiungere altro sull’identità di quest’ultimo. Ma stavolta non si è nascosta troppo.

Elettra Lamborghini in versione cow-girl... da censura: quando si gira, fondoschiena in collant e libertà. Clamorosa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.