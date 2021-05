Striscia la Notizia, ricordate Sonia Grey? Svolta a luci rosse: foto piccanti a pagamento, a 52 anni così

17 maggio 2021 a

Più che "doppia vita", quella di Sonia Grey sembra una "seconda carriera". La giunonica showgirl rivelata da Striscia la notizia e oggi anche conduttrice Rai, secondo Giuseppe Candela nella sua rubrica "Lume di Candela" per Dagospia si sta dedicando a un nuovo e piccantissimo progetto professionale, molto al passo con social e nuove tecnologie.

A 52 anni (portati benissimo), Sonia Colone in arte Sonia Grey "si diverte sui social dove posta foto sexy e ammiccanti", scrive il giornalista, una delle massime autorità del gossip applicato al mondo del piccolo schermo. Ma non finisce certo qui: "Per chi vuole scoprire qualcosa in più - aggiunge con più di una punta di malizia Candela - ha aperto un profilo sul noto social OnlyFans".

Piccolo inciso: il sito, per i meno esperti del ramo, è il canale scelto da molti personaggi dello spettacolo (spesso a luci rosse) per offrire a pagamento ai fan dei contenuti cosiddetti "premium". In soldoni: tu paghi e io ti faccio vedere di più. Molto di più. Così gira il mondo.

La missione annunciata dalla Grey è encomiabile e allettante: "Riscoprire femminilità, erotismo e seduzione", scrive lei stessa. "Per vedere gli scatti hot - informa invece la penna sempre molto ben informata di Dagospia - servono 19,90 euro al mese". Certo, il pubblico familiare che la seguiva sia come "infermiera sexy" di Striscia sia in programmi come Notti Mondiali o ancor più Unomattina o addirittura Domenica In...Amori resterà forse (piacevolmente?) spiazzato dalla svolta iper-sexy della bella Sonia.

