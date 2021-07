Francesca Cipriani in mini bikini e fotografata di schiena: un Lato B monumentale (con sospetto)

27 luglio 2021 a

Francesca Cipriani esplosiva. L'opinionista di Barbara d'Urso non fa che attirare l'attenzione. L'ultima volta? Uno scatto sensualissimo al mare in Puglia. Qui la Cipriani viene ripresa di spalle, mentre sfoggia un bikini più che striminzito dove si vede tutto il perfetto lato B. Tantissimi i complimenti a cui si aggiunge anche qualche critica.

"Stupenda", "Hot", "Una meraviglia" scrivono in molti e c'è chi azzarda: "I panettoni a luglio". Altrettanti i commenti contro l'abuso della chirurgia estetica e del fotoritocco. Critiche che la Cipriani si fa scivolare addosso come sempre. Tant'è che ha replicato ironica con l'emoticon di una pesca che allude al suo fondoschiena tondo e sodo. D'altronde ad oggi i suoi pensieri vanno tutti al suo nuovo amore: il compagno, Alessandro Rossi, imprenditore edile 30enne di Cesenatico.

"Il cielo è sempre più blu", ha scritto qualche giorno fa condividendo la prima foto di coppia. Lei stessa in più di un'intervista aveva ammesso di aver trovato l'uomo giusto: "Alessandro - erano state le sue parole - fa su è giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me". Il loro dunque è vero amore e non si esclude nulla tra i due, neppure il grande passo.

