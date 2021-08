Elisabetta Canalis, clamoroso: cosa fa la figlia a soli 6 anni, il video a sorpresa sui social

09 agosto 2021 a

a

a

La figlia di Elisabetta Canalis, a soli 6 anni, non ha perso tempo: è già un'influencer a tutti gli effetti. I fan dell'ex velina, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che di recente sul profilo Instagram della showgirl è comparso a sorpresa un video tutorial realizzato proprio dalla piccola Skyler, che ha mostrato i passaggi fondamentali della fase del trucco, così da insegnare a tutti come prepararsi bene prima di uscire. La bimba è nata nel 2015 dalla relazione della Canalis con il marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis, l'allenamento in bikini. Altroché stacchetti, acrobazie da bollino rosso | Guarda

E così, dopo aver messo il blush sulle guance e il lipstick sulle labbra, la figlia della Canalis ha mostrato al popolo del web anche il modo migliore per struccarsi. Skyler, poi, ha specificato che in realtà la mamma le avrebbe permesso di truccarsi solo per gioco. In ogni caso la piccola, che ha occhi azzurri e capelli biondissimi, somiglia molto alla madre e sembra già pronta a voler percorrere le sue orme.

Sotto al video sono stati molti i commenti di apprezzamento da parte dei fan di Elisabetta. E non solo. Anche alcune sue colleghe e amiche non hanno esitato a lasciare un commento. Tra queste, Costanza Caracciolo e Melissa Satta. E pure Emma Marrone, che ha scritto: "La amo".

Solo gli slip. La follia di Elisabetta Canalis, svestita sul tetto che scotta: topless e... foto estrema | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.