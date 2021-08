Anna Tatangelo? Tra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo è finita malissimo: tutta "colpa" della cantante di Sora, il retroscena

12 agosto 2021 a

Volente o nolente, la ex coppia Anna Tatangelo-Gigi D'Alessio è tornata al centro del gossip. Già, "colpa" del fatto che si è scoperto che lei ha una nuova storia con il rapper Livio Cori e del fatto che si è appreso che lui, Gigi, sta per diventare padre un'altra volta, avrà un figlio con la sua nuova compagna.

Ma a gossip si aggiunge gossip. E ovviamente a "ritoccare" la quantità di pepe su questa vicenda è Chi, il settimanale di Alfonso Signorini che come ogni estate sforna scoop e indiscrezioni. Bene, leggendo Chi si apprende che "pare che i rapporti tra i due cantanti napoletani Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, amici stroici, ultimamente si siano un po' raffreddati", premette il rotocalco.

E dunque, sempre Chi, aggiunge che i rapporti tra i due si sarebbero molto raffreddati da quando Nino D'Angelo ha presentato a Gigi per alcune collaborazioni musicali proprio lui, proprio il rapper Livio Cori, il quale come ormai è arcinoto è diventato il nuovo compagno di Anna Tatangelo. E insomma, Gigi D'Alessio non ha gradito più di tanto l'intreccio. Anche se, francamente, in considerazine del fatto che sta per avere una figlia da un'altra donna, non si capisce che abbia da eccepire. Ma tant'è...

