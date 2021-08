Arisa, la foto che sconvolge i fan: non solo rasata, il bikini... non funziona. Fuori tutto in mare

13 agosto 2021 a

Cambio di vita per Arisa. Dopo aver salutato Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la cantante ci ha dato un taglio. Nel vero senso della parola. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram l'ex insegnante della scuola di talenti sfoggia i capelli rasati e un bikini giallo che mostra di tutto e di più. A colpire però questa volta è la decisione della cantante di dire addio alla folta chioma.

"A coloro che mi scrivono in direct: 'No, perché l’hai fatto?', non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli, non è successo niente. Ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio". A colpire, anche le generosissime forme della cantante: il bikini fatica, e parecchio, a contenerle. Intanto Arisa ha lasciato Amici. Al suo posto ci sarà Raimondo Todaro, che a sua volta ha salutato Ballando con le Stelle.

Stando alle prime indiscrezioni il motivo dietro l'addio della cantante alla De Filippi sarebbe la sua partecipazione a Pechino express. Certo è che qualche tempo fa il team di Milly Carlucci, con il quale aveva fatto il Cantante mascherato, l’aveva cercata, ma lei aveva rifiutato la proposta perché avrebbe voluto rimanere ad Amici. Sta di fatto che poi ha cambiato idea e la decisione di Arisa ha spiazzato un po' tutti.

