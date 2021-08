Rita Rusic, mano nella mano con un ragazzo: "Ma lui è...", spunta la foto choc

14 agosto 2021 a

A 61 anni, Rita Rusic sfoggia un fisico fuori dal tempo, che fa impazzire i suoi fan di Instagram. La linea e le forme dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sono notevoli, ma nell’ultimo scatto pubblicato sui social è un altro dettaglio a rubare l’attenzione di molti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato ancora una volta che per lei l’età è soltanto un numero privo di significato.

E quindi ha pubblicato una foto in cui appare mano nella mano con un giovane e fisicato ragazzo. I due sono ritratti in riva al mare: è bastato questo scatto per scatenare il tam-tam dei social, anche perché gli hashtag scelti dalla Rusic hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. “Me, you, love”, tutti termini che lasciano facilmente immaginare che quello ritratto sia una nuova fiamma dell’ex moglie di Cecchi Gori.

Qualcuno però nei commenti non deve averlo colto, oppure a far finta per mascherare qualche post velenoso. “Lui è Mario? Il figlio di Cecchi Gori?”, ha chiesto un utente. “No, non credo sia lui”, ha ricevuto come risposta. La differenza d’età potrebbe aggirarsi tra i 25-30 anni, ma la Rusic non ha alcun problema a mostrarsi con la sua nuova presunta fiamma.

