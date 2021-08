Barbara D'Urso in bikini, la foto da bollino rosso. Sopra così e sotto... strepitosa a 64 anni

20 agosto 2021 a

Barbara D'Urso, amatissimo volto di Mediaset, sta trascorrendo la pausa estiva dalla televisione in vacanza e come suo solito, condivide alcuni di questi momenti con i suoi follower. E quindi ecco la bellissima presentatrice in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si mostra di profilo, con i capelli bagnati, gli occhiali da sole in mano e il petto in fuori mentre sembra emergere dall'acqua. Nelle ultime ore la conduttrice è apparsa in piscina mentre cerca di godersi ogni istante di questi ultimi giorni di vacanza. Nella didascalia della foto, Barbara scrive: "Oggi inizio la giornata rubando qualche raggio di sole tra le nuvole". Una frase che ha un che i romantico, esattamente come l'immagine.

Uno scatto che ha raccolto migliaia di cuoricini e di commenti. “Sei la conduttrice più brava della TV. Educata, gentile, preparata. Sai far sembrare facile un impegno massacrante come ore e ore di diretta quotidiana. E che sei bella nessuno lo può negare", commenta qualcuno.

"Ciao barbara ci vediamo a settembre autunno 2021 ci manchi tanto fa tanta compagnia tutti i giorni ci vediamo presto", aggiunge un altro. "Niente male Barbara sei tutta bella da sopra a sotto complimenti", si legge tra i commenti. E ancora: "Sei Stupenda", "meravigliosa", "bellissima".

