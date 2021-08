Dayane Mello, bacio bollente sui social: chi è il nuovo fidanzato, "già entrato in famiglia"

22 agosto 2021 a

a

a

Un nuovo amore per Dayane Mello. La modella brasiliana, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha ufficializzato la sua relazione con alcune foto pubblicate sui social. Negli scatti la si vede scambiarsi un bacio appassionato con un modello. E i fan già sognano. Sarebbe già stato accantonato, a quanto pare, il flirt con l’imprenditore Andrea Turino. Dayane, che ora è in Brasile dalla sua famiglia, si mostra serena e sorridente su Instagram accanto alla nuova fiamma.

"Sto facendo fatica a riprendermi": Dayane Mello, la confessione straziante dopo il Gf Vip

E' bastata una sola foto della Mello per riaccendere il gossip: dopo il flirt con l'imprenditore campano Turino, infatti, l'ex gieffina Vip ha postato nelle sue storie Instagram una foto in cui bacia il modello brasiliano Alexandre Cunha. I follower più attenti della modella hanno notato che i due si seguono da tempo sui social.

La Mello è in Brasile adesso per stare insieme alla sua famiglia, ma anche per motivi di lavoro. Grazie ai social, però, abbiamo la possibilità di rivedere una Dayane splendida e raggiante. Le foto sarebbero state scattate a un ricevimento di matrimonio. Il modello brasiliano che l'ha accompagnata, quindi, pare sia già "entrato in famiglia". Tra le altre foto condivise con i fan, ce n'è anche una in cui Alexandre Cunha posa insieme a Dayane e a suo fratello Juliano.

"Amiche speciali in bikini". Sapete con chi è Soleil Sorge? Compleanno a luci rosse | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.