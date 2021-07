Grande Fratello Vip, "due vipponi nella casa". Alfonso Signorini, indiscrezioni "proibite"

Francesco Fredella 26 luglio 2021 a

a

a

Ora Alfonso Signorini mette gli occhi su due vipponi. E la spiffetata, lanciata da Davide Maggio, fa subito il giro della Rete. Infattk, sarebbero in trattativa per il Gf vip Davide Silvestri (che ha partecipato all’Isola dei famosi) e Carmen Russo, che la scorsa settimana si è raccontata in un’intervista su Chi con suo marito Enzo Paolo Turchi. Maggio in una diretta Ig dice: “Il nome della showgirl desta un po’ di stupore perché Carmen ha già partecipato al GF Vip nel 2017. Tuttavia la sua partecipazione in corsa, in un’edizione molto fortunata, rimase nell’ombra. Ora Alfonso Signorini le offrirebbe l’opportunità di riscatto”.

Paolo Berlusconi, la paparazzata clamorosa di Signorini: "Prova definitiva", la bionda vip accanto a lui | Foto

Se per Carmen Russo sarebbe il secondo GF Vip, per Davide Silvestri sarebbe un’occasione di rilancio dato che di lui si sono totalmente perse le tracce”. Ed è così: ultimamente Silvestri ha lanciato un appello in diverse dirette su RTL102.5 News durante Trends&Celebrities dove na detto più volte di voler tornare in tv come attore o come concorrente di un reality.

"Paolo ci prova, mi parte l'embolo". Sonia Bruganelli, la privatissima confessione su lei e Bonolis

Insieme a loro, nella primissima edizione de L’Isola dei Famosi, parteciparono anche Walter Nudo, Maria Teresa Ruta e Fabio Testi, tutte celebrità che nel corso di questi ultimi anni si sono riciclati al GF Vip. Il primo vincendo addirittura entrambi i reality show segnando così un record mai eguagliato.



Oltre a Carmen Russo e Davide Silvestri potrebbero trovare nella casa più spiata d’Italia la cantante Jo Squillo, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, Soleil Sorge, la figlia di Morgan e Asia Argento Anna Lou Castoldi, il nuotatore Manuel Bortuzzo, l’ex tronista Sophie Codegoni e l’imprenditore ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello Gianmaria Antinolfi. Per adesso il cast non è ancora stato completato, ma già si avverte il sapore di una grande edizione che - come lo scorso anno-potrebbe dare filo da torcere alla concorrenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.