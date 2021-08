Cristina d'Avena, bikini e bicchiere in mano in barca: fuori controllo, com'è combinata

23 agosto 2021 a

Eccola Cristina D'Avena in forma smagliante mentre, in bikini, cappello e occhiali da sole, è a alla guida di una barca e canta a squarciagola. "Tutti all'arrembaggio". La cantante, un mito per i bambini degli anni settanta/ottanta, regge in mano un bicchiere di quello che sembra essere uno spritz. E' quanto si vede nel video che la D'Avena ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'ultimo post della cantante era stato pubblicato a Ferragosto e in quel caso Cristina faceva gli auguri mostrando ai fan una foto in bikini pazzesca. "Buon Ferragosto a tutti!! Che fate di bello? Io prendo un po' di sole. Vi penso", scriveva nella didascalia.

La cantante sta trascorrendo le sue vacanze a Monte Carlo e dalla spiaggia ha dedicato un pensiero ai suoi fan mostrandosi in bikini viola e facendo gli auguri a tutti. Cristina, che ha ormai 57 anni, è in una forma strepitosa. Questo bikini viola mostra le sue forme morbide e un fisico da far invidia alle più giovani.

Anche il post di Cristina D'Avena "capitana" della barca ha fatto un diluvio di cuoricini e di commenti. "Vorrei essere quel timone…", confessa qualcuno. "Sono tuo prigioniero piratessa", aggiunge un atro. E poi tanti "sei bellissima", "stupenda".

