Elettra Lamborghini, confessione impensabile: "Come voglio spendere tutti i miei soldi"

Elettra Lamborghini si sta concedendo un po’ di relax con il compagno Afrojack. Presto festeggeranno il primo anno di matrimonio, dato che si sono sposati il 26 settembre del 2002 sul lago di Como. Addirittura nelle scorse settimane sono circolate voci secondo cui la bella ereditiera sarebbe incinta, ma non sembrerebbe a giudicare dagli addominali perfetti e al fisico scolpito che sta mostrando in questi giorni di vacanza.

La Lamborghini non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, ma il tempo è decisamente dalla sua parte. La 27enne nota ereditiera nel frattempo intrattiene i suoi fan con foto esplosive, alternate a spaccati della sua vita quotidiana, che tutto sommato si caratterizza per passioni piuttosto comuni. In una delle sue ultime story, tra il serio e il faceto, Elettra ha svelato un piccolo retroscena sulla sua vita privata: “Un giorno spenderò tutti i miei soldi in calzini e gelato al pistacchio”.

Ne potrà comprare all’infinito, anche perché lavorativamente la Lamborghini va forte. Pensiamo infatti al suo ultimo successo in capo musicale: Pistolero è diventata una vera e propria hit, un tormentone dell’estate 2021. E chissà che non stia pensando a qualcos’altro in vista dell’autunno/inverno…

