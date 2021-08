Uomini e Donne, Gemma Galgani ricorre alla chirurgia estetica: “Cosa si è rifatta”, una ‘grossa' novità

24 agosto 2021 a

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova stagione, all’interno della quale ovviamente non mancheranno tutti i volti più celebri della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Su tutti svetta Gemma Galgani, che ormai da anni catalizza l’attenzione dei fan del dating show di Mediaset. Soltanto un anno fa, la dama torinese aveva deciso di sottoporsi a un lifting: scelta che era stata duramente criticata, a partire dalla rivale Tina Cipollari.

Stando a quanto riporta Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, la Galgani avrebbe deciso di ricorrere ancora alla chirurgia: questa volta per rifarsi il seno. “Clamoroso a Uomini e Donne - si legge sui social - la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca. Una… grande novità che non passa inosservata. La Galgani aveva già fatto discutere per il lifting che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?”.

Non resta che attendere la messa in onda delle prime puntate di Uomini e Donne per scoprire come sarà mutata quest’anno la dama torinese. Di certo c’è enorme curiosità tra i fan del programma dopo questa anticipazione di Signoretti.

