Nicole Minetti "ha fatto le valigie". L'indiscrezione molto intima di Signorini: "Avete notato che da alcuni mesi...?", è finita male

25 agosto 2021 a

a

a

La storia d'amore tra Nicole Minetti e il manager Giuseppe Cipriani è arrivata al capolinea. I due non starebbero più insieme, stando a quanto riporta la rivista di Alfonso Signorini Chi, dopo ben quattro anni di relazione. Pare che l'ex politica abbia fatto le valigie, lasciando definitivamente la casa nella quale conviveva con l’imprenditore. E non è tutto. La Minetti, infatti, ha deciso di sparire dai social ormai da un po': il suo ultimo post, nel quale posa per un servizio fotografico distesa sul letto, risale al 6 luglio.

"Non ho nulla contro Berlusconi". Sicura? L'ex toga del caso Ruby si candida, ecco cosa diceva nell'aula di tribunale

La relazione tra l'ex consigliera regionale in Lombardia e Cipriani era nata circa quattro anni fa e, fino a qualche tempo fa, i due sembravano più innamorati che mai. Poi, però, qualcosa deve essere andato storto. Al momento, comunque, non si conoscono i motivi per cui la coppia ha deciso di prendere due strade separate. Inoltre, né lei né lui sono intervenuti per confermare o smentire questo gossip.

La pm del processo Ruby scende in politica. "Candidata capolista". E indovinate? Fiorillo "anti-Cav": con chi si schiera

Prima di tornare single, tra l'altro, la Minetti era finita nel mirino della cronaca rosa per un presunto flirt con il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Lei, in quell'occasione, si era infastidita parecchio e aveva definito il gossip come una cosa “strampalata” e priva di fondamento. E invece adesso, dopo la rottura con Giuseppe, ha un nuovo flirt? Chissà. Per ora non è dato saperlo.

Zaniolo ci ricasca: la nuova fiamma pubblica tutti i messaggi. Ecco chi è l'impensabile "lei" e perché c'entra Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.