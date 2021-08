Cristina Marino, la versione hot per sfidare a tennis il marito Luca Argentero: come si combina

25 agosto 2021 a

La vacanza in Sicilia di Cristina Marino e Luca Argentero è dedicata molto anche allo sport. I due spesso ingaggiano una partita a tennis. In una di queste la mise di Cristina è attillata e sensuale, e lei enfatizza il suo sex appeal mettendo in risalto ora le lunghe gambe e ora il décolleté.

La Marino non rinuncia allo sport e all'allenamento nemmeno in vacanza. Sui social condivide le sue pose atletiche con addosso un costume bianco che fa risaltare la pelle abbronzata. Poi distesa sul lettino in bikini rosa inquadra gli addominali scolpiti. Tra bagni al largo e relax sul patio della villa in cui alloggiano, i due vanno d'amore e d'accordo.

"Siamo indignati e schifati". Luca Argentero e Cristina Marino, una bomba su Signorini: la foto illegale pubblicata su Chi | Guarda

La partita di tennis è il modo giusto per un po' di sana competizione (e anche per tenersi in forma). Sulla terra rossa la modella si mette in posa armata di racchetta ed è più bella che mai, anche suo marito non può fare a meno di commentare con tante fiammelle. Un amore che continua. "Sono stata educata allo sport fin da piccola, ho fatto sci, danza, equitazione… allenarmi per me è una necessità e non riesco a immaginare la mia vita stando ferma. Allenarsi così come nutrirsi bene sono gesti di cura di sé e sono il modo migliore per volersi bene. Questa per me è l’unica concezione possibile con cui possiamo impostare la nostra vita, non si può non essere consapevoli di cosa si mangia, di cosa ha bisogno il corpo per stare bene. Sono convinta che sia una questione di pigrizia mentale da combattere, la disciplina richiede costanza ed è una scelta, non semplice ma alla portata di tutti", ha raccontato qualche settimana fa in una intervista.

