Chiara Ferragni coperta solo da due "sottobicchieri". Si presenta in mini reggiseno, lo sconcerto generale

Lo sconvolgente nuovo "reggiseno" di Chiara Ferragni fa esplodere Internet. Dopo il fatturato e la rivelazione sulle sue sedute dallo psicanalista, la più famosa influencer italiana su Instagram (ma non più la più seguita, superata da Khaby Lame) fa parlare ora per il look esibito su Instagram. Coda "piccante" per la vacanza in barca a Capri insieme a Fedez, parenti e amici. Reduce dalle intense giornate al mare in Puglia e Sardegna, il clan Ferragni sbarca nelle acque campane e per l'occasione Chiara sceglie un outfit molto particolare (e criticato): "Siamo salpati ieri dalla Sardegna - ha raccontato la diretta interessata sui social, come la tradizione (e il business) impone - e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana. Trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi".

Bene, ma più che il tour, il menù o gli appuntamenti mondani, a interessare è ovviamente il "pezzo di sopra". A metà tra un bikini glamour e un corsetto decisamente striminzito, in tricot argentato: "Sembrano presine per la cucina", azzarda un follower.

Un altro, poco convinto dalla scelta della icona di stile di questi anni, parla di "sottobicchieri". In ogni caso, la linea perfetta, il portamento è regale e probabilmente migliaia di ragazze cercheranno il modo di imitare la Ferragni. Anche se per il momento non è dato sapere il prezzo dell'estroso pezzo di sopra.

