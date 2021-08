Chiara Ferragni, gola profonda dalla festa: "Quando ha visto Fedez e Achille Lauro baciarsi", reazione fuori controllo

20 agosto 2021 a

a

a

Chiara Ferragni e Fedez hanno passato un Ferragosto di un certo livello a Porto Cervo, in Sardegna, dove hanno organizzato una festa privata con diversi amici. Tra questi anche Achille Lauro, che li ha raggiunti appositamente per il 15 agosto: probabile che il rapporto tra il cantautore nato a Verona e il rapper milanese si sia solidificato grazie al lavoro svolto insieme a Orietta Berti, che ha prodotto il successo estivo “Mille”.

Video su questo argomento Chiara Ferragni, roba proibita ai comuni mortali: sapete quanto guadagna per ogni foto che pubblica?

Tra alcolici e euforia per la festa, a un certo punto Fedez e Achille Lauro si sono lasciati andare a un gesto immortalato su Instagram che non è di certo passato inosservato. A un certo punto, infatti, i due si sono scambiati un bacio: gli altri ospiti sono rimasti sorpresi dal gesto e si sono lasciati andare all’entusiasmo, applaudendoli. Anche Chiara Ferragni è rimasta spiazzata e ha lanciato un piccolo grido di stupore, seguito poi dagli applausi.

"Quanto lo invidio". Vittorio Sgarbi pubblica questa foto: Fedez umiliato. Gioco, partita, incontro | Guarda

Ovviamente i Ferragnez hanno immortalato sui social anche il resto della loro serata di Ferragosto, trascorsa in compagnia di diversi amici. Prima è stata allestita una lunga tavolata per la cena, poi si sono scatenate le danze ed è stata fatta un po’ di baldoria per festeggiare al meglio quello che lo stesso Fedez ha definito il “Ferrygosto”, ovvero il 15 agosto di casa Ferragni.

"Prima le canzoni contro Salvini e poi...". Fedez contro Salmo: il concerto di Olbia finisce a insulti politici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.