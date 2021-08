Chiara Ferragni, il dramma nascosto: "Vedo uno psicologo una volta a settimana"

24 agosto 2021 a

"Vado dallo psicologo una volta a settimana": Chiara Ferragni si è confidata con i suoi fan su Instagram. La fashion blogger, che da poco ha lanciato una nuova linea dedicata alla scuola, ha chiesto ai follower di farle delle domande, non sottraendosi poi a nessuna di esse. Quando le hanno chiesto se anche lei abbia i suoi momenti di fragilità e insicurezze, lei ha risposto in maniera sincera, ammettendo di aver sofferto di attacchi di panico quando viveva da sola a Los Angeles: "Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po' di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso), cerco di concentrarmi sul lavoro e altre esperienze, e non focalizzarmi sulla stessa sensazione".

Poi ha spiegato come sia riuscita a gestire i momenti più difficili: "Ho fatto tanto lavoro su me stessa - ha rivelato -. Ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente, e da cosa certi meccanismi siano scaturiti". E ancora: "Negli ultimi tre anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta a settimana, esperienza che consiglio veramente a tutti".

Quando un fan le ha chiesto cosa pensi adesso della sua vita e delle sue conquiste, lei ha replicato soddisfatta: "Sono molto felice della persona che sono diventata e sto diventando e penso che la me teenager, che si sentiva sola e diversa dagli altri, sarebbe molto fiera della Chiara 34enne di ora".

