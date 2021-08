Ashley Graham, selfie folle in intimo e con slip invisibile. La provocazione dell'orgoglio

27 agosto 2021 a

a

a

Ashley Graham, la modella taglia extra-large, ha postato una foto sul suo profilo Instagram, in cui si mostra con tutte le sue rotondità, accentuate anche dal suo stato di gravidanza. La top model burrosa, orgoglio delle donne che lottano contro il body shaming, si è scattata un selfie pazzesco in cui indossa un semplicissimo e microscopico completino lingerie bianco. Ai piedi ha poi delle divertenti ciabatte di gomma arancioni e un cappello in tinta che le copre parte del suo bellissimo viso.

E non è l'unico scatto in cui Ashley Graham si mostra seminuda. Sul suo profilo se ne vedono a decine di foto come queste, come quelle in bikini mentre si gode qualche giorno di vacanza con suo marito e suo figlio.

Chiara Nasti, il misterioso addio a Instagram. Una dolorosa verità: motivi di salute

Ashley Graham è una di quelle donne capaci di mostrarsi così come sono, completamente al naturale, senza filtri, né trucchi. Oltre a fotografare spesso la sua cellulite e le smagliature, la top model da qualche tempo ha detto anche addio al make up. Del resto una donna bella e sicura di sé come lei non ne ha affatto bisogno. Meglio non vergognarsi di nulla e ironizzare sui propri difetti. Un esempio per tutte le donne, di qualsiasi età.

Chiara Nasti, il misterioso addio a Instagram. Una dolorosa verità: motivi di salute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.