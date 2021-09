Ezio Greggio, il dramma: "Ogni volta che penso a lui piango", il lutto che non può superare

01 settembre 2021 a

a

a

Ezio Greggio si è lasciato andare a uno sfogo che un lutto che lo ha segnato profondamente. Lo scorso 15 agosto è infatti venuto a mancare Gianfranco D’Angelo, amico e collega storico del conduttore di Striscia la Notizia. Intervistato da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Greggio è apparso molto segnato da questa bruttissima notizia: “Se penso a Gianfranco piango. Se ne è andata una persona a me particolarmente cara, che è stata importante nella mia vita”.

"Ci rimase male, lasciò tutto". Gianfranco D'Angelo, la rivelazione pesantissima: fatto fuori da Lino Banfi?

“Gianfranco è stato un grande al cinema, in tv e al teatro - ha aggiunto Greggio - regalando sempre risate e allegria. Era un amico, un fratello”. Nonostante questo lutto abbia lasciato il segno, il conduttore si è goduto la vacanza con la compagna Romina Pierdomenico e i figli avuti dal precedente matrimonio, ma è comunque rimasto vigile dal punto di vista lavorativo: pare infatti che abbia tenuto diverse riunioni da remoto per due progetti, uno televisivo e l’altro cinematografico, che potrebbero essere svelati nelle prossime settimane.

La baby fidanzata fa impazzire Ezio Greggio (e i fan): Romina in bikini, roba forte | Foto

Inoltre lo scorso 4 luglio Greggio e la compagna hanno festeggiato i tre anni insieme: “Sono già passati tre anni e stiamo bene insieme”, ha assicurato la Pierdomenico. I due hanno poi raccontato al settimanale di Signorini come hanno festeggiato l’anniversario: “Siamo stati in Costa Azzurra. Ci siamo ritagliati degli spazi tutti per noi, ma c’è anche stato il tempo per stare con le nostre famiglie”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.