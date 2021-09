Madonna, in lingerie e tacchi a spillo: décolleté e Lato B, un dettaglio compromettente

Francesco Fredella 01 settembre 2021 a

a

a

Tacchi a spillo e sex appeal davvero unico. Madonna, a 63 anni appena compiuti, fa girare la testa a tutti. I fan vanno in delirio dopo l'ultima fotografia pubblicata sui social. Madonna, pop star amata in tutto il mondo, ha festeggiato il suo 63esimo in Puglia insieme ai suoi figli e al giovane fidanzato Ahlamalik Williams (che ha appena 27 anni). Ora in una serie di scatti davvero provocanti Madonna si mostra in camera da letto in lingerie nera, calze a rete e tacchi a spillo.

"Vecchia". Mara Venier sul terrazzo, la signora la insulta. Finisce in disgrazia: "Non rompere i cog***" | Guarda

Qualcuno, però, pensa che la foto sia ritoccata. Probabile, ma non ci sono conferme al momento. Ci sarebbe, però, un'indiscrezione bomba: Madonna, poche settimane fa, era apparsa con décolleté visibilmente "gonfiato".

Non solo, anche il suo viso sembrava più levigato del solito. Quindi con questi nuovi scatti prende corpo anche l'ipotesi di un ritocco fotografico. Senza conferme. Intanto, Madonna sta per inizia una nuova avventura: lo "storico" accordo con Warner Music Group: si tratta di un accordo storico, epocale e che prevede - secondo i ben informati - un guadagno altissimo per la popstar, icona da sempre della musica in tutto il mondo. Adesso Madonna ha lasciato l'Italia, dove è di casa: la sua permanenza in Puglia è stata scandita da notizie e indiscrezioni che si sono rincorse. Anche Al Bano, il Leone di Cellino, l'ha incontrata per un concerto privato.

"Che schifo mi manda le foto del suo pis***o". Salmo, uno scandalo: la ragazza tira fuori le prove (esplicite) | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.