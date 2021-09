Ibahim Diaz e Ana Mena, la donna segreta: mistero bollente al Milan (e quelle foto da urlo)

01 settembre 2021 a

a

a

Brahim Diaz si è preso la 10 del Milan ed è partito forte nelle prime due giornate di campionato di Serie A. A coronare questo momento magico dal punto di vista calcistico, arriva un’indiscrezione di gossip piuttosto inaspettata: il trequartista rossonero avrebbe infatti una relazione con Ana Mena, la coetanea stella della musica latina, nota in Italia soprattutto grazie alle collaborazioni con Rocco Hunt e Fred De Palma.

Madonna, la foto in lingerie e tacchi a spillo: décolleté e Lato B, un dettaglio compromettente | Guarda

I siti specializzati sono sicuri che tra i due sia in corso una storia d’amore, che però viene tenuta assolutamente segreta: né sui social né in pubblico c’è infatti la benché minima traccia che possa far intendere che i due si frequentino. Una scelta precisa della coppia, che ci terrebbe a tutelare la propria storia da gossip e indiscrezioni. Infatti entrambi utilizzano i social quasi esclusivamente per scopi lavorativi.

Grande Fratello Vip, subito paparazzata bollente sui concorrenti: "Beccati insieme", intreccio clamoroso

A far emergere la loro storia sono stati i rotocalchi di gossip spagnoli, che li hanno avvistati diverse volte insieme a partire da luglio scorso. Quindi la relazione andrebbe avanti da alcuni mesi. Sebbene entrambi siano molto attenti nell’utilizzo dei social, nelle ultime ore però potrebbe esserci stato un mezzo indizio: Ana Mena è infatti a Milano, come si evince dalle sue storie di Instagram. Per stare con Brahim Diaz?

Ricordate l'ex genero di Mara Venier? Clamoroso, sullo yacht con Elisa Isoardi... la bomba di fine estate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.