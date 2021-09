Miriam Leone, brutale topless in riva al mare: da urlo, la foto che scatena il delirio

01 settembre 2021 a

Scatti ad altissimo tasso erotico, quelli che popolano il profilo Instagram di Miriam Leone. Appena arrivata nella sua terra, direttamente dal suo mare, ecco che l'attrice ed ex Miss Italia pubblica una fotografia da urlo. A corredo della quale commenta: "Io non ritocco". E ancora: "Giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi". Insomma, rivendica che sia tutto proprio come mamma l'ha fatta.

E dunque eccola la foto, un topless, di spalle però. Schiena nuda e mare sullo sfondo. E tanto basta ad accendere i fan. Naturale, genuina e inarrivabile. A corredo, aggiunge: "Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e) e a un certo punto liberarsi, accettarsi, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla", conclude Miriam Leone.

