Eleonora Daniele, "quanti kg ho perso": l'ultima clamorosa foto, quasi irriconoscibile

03 settembre 2021 a

a

a

Eleonora Daniele quasi irriconoscibile. La conduttrice di Storie Italiane, il programma in onda su Rai 1, ha perso 11 chili solo da gennaio ad oggi. La Daniele, diventata mamma di Carlotta 14 mesi fa, aveva preso venti chili, riuscendo però a smaltirli in tempo record. Il segreto? Tanto sport e pochi dolci. L'arrivo di Carlotta per la Daniele è stata una sorpresa attesa da lungo tempo e che ha messo ordine nella sua vita.

Oggi è un altro giorno, "vedere la sua foto è faticoso": il dramma di Eleonora Daniele

Indimenticabile la prima volta che la piccola l'ha chiamata "mamma": "Mi seguiva con lo sguardo e un istante prima che varcassi la porta di casa ha scandito bene ‘Mamma’". Al momento la Daniele non si è volta, "ma ho avuto una reazione interiore immensa – ha raccontato -. Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avverti il calore dirompente".

"Viva e diventata madre?". Denise Pipitone, lo scoop della Daniele è un terremoto: come stanno le cose con la pm Angioni

Ora, ha ammesso a Gossip e Tv, il mondo non gira più solo attorno al marito Giulio Tassoni e alla carriera. Da oggi nella sua vita c'è sempre prima la figlia. Un bisogno, quello di diventare mamma, arrivato nel 2015 quando è morto suo fratello Luigi. In quel momento ha iniziato ad avvertire il bisogno di mettere radici: la famiglia. E non ha escluso che a breve possa arrivare anche un secondo figlio. Proprio per allargare ancora di più la sua bella famiglia.

"Mandatemi pure in tribunale, ma la verità...". Mauro Romano, l'intercettazione-choc: bomba a Storie Italiane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.