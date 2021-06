Oggi è un altro giorno, Eleonora Daniele su Denise Pipitone: "Viva e diventata madre?", come stanno le cose con la pm Angioni

21 giugno 2021 a

Per una volta Eleonora Daniele è stata l’intervista e non l’intervistatrice. Il suo Storie Italiane ha vissuto una stagione di grande successo: di questo e di tanto altro ha parlato con Serena Bortone, che l’ha ospitata nel salotto di Rai1 dedicato a Oggi è un altro giorno, altro programma che ha trovato una sua dimensione all’interno del palinsesto televisivo. In particolare la Daniele ha approfondito alcuni aspetti della sua vita privata, come quelli di dolore e sofferenza legati alla scomparsa del fratello Luigi, che era affetto da autismo.

“Vedere la sua foto è faticoso - ha dichiarato la conduttrice, con gli occhi rossi dalla commozione - il mondo della disabilità a volte è faticoso perché intorno non hai nulla. Le famiglie spesso per questo si chiudono da sole nel loro dolore. S’impara a guardare oltre, a essere speciali, originali, a guardare le cose da un altro punto di vista, tutti i giorni si diventa diversi e si cerca di superare i pregiudizi. Credo che la capacità che mi ha dato il Signore, che non ha dato a mio fratello, sia proprio al servizio di tutti per raccontare silenzi e pregiudizi che anche io ho subito per anni”.

A proposito del suo lavoro, nelle ultime settimane ha seguito molto attentamente il caso di Denise Pipitone: “La dottoressa Angione (la pm che si era occupata delle indagini) in diretta ha fatto rivelazioni che non ci aspettavamo, anche con grande sicurezza, cioè che Denise è viva e che è diventata mamma. Ci ha stupiti ma essendo un pm si è presa l’onere. Ha anche raccontato di depistaggi e minacce, ha sempre avuto molte segnalazioni. Mi auguro che la riapertura delle indagini porti alla verità e a capire che fine ha fatto quella bimba che oggi avrebbe 21 anni”.

