Storie Italiane, l'inviato Rai a casa di Nicola Tanturli: "Quando sono entrato in casa... come si fa a vivere così?". Choc, cosa ha visto

Giuseppe Di Tommaso passerà alla storia come il giornalista che ha trovato Nicola Tanturli. È stato l'inviato de La Vita in Diretta a sentire la voce del piccolo scomparso nel Mugello e ritrovato dopo un giorno e mezzo. "Avevo bisogno di stare da solo e l'ho trovato. - ha spiegato a Storie Italiane di Eleonora Daniela su quel miracolo inaspettato -. Non riesco a darmi una risposta sul perché ho sentito l'esigenza di fermarmi proprio in quel punto". Di Tommaso infatti ha avvertito la sensazione di doversi staccare dalla troupe della Rai e così è sceso dalla macchina. È stato quello il momento in cui ha sentito i lamenti del piccolo di appena 24 mesi disperso nel bosco. "Vedere quella mamma che abbracciava il bambino che davano per spacciato quando sono arrivato è stato un'emozione incredibile - ha proseguito in collegamento con il programma di Rai 1 -. Vedere i bacini del bambino è stato qualcosa di straordinario. Io non sono genitore, ma mi sono sentito padre di quel bambino".

Molti però i dubbi da chiarire. Tra questi il perché i genitori abbiano dato l'allarme solo nove ore dopo la scomparsa. "Io ho trovato dei genitori che dopo la disperazione hanno trovato la serenità e la consapevolezza di avere il loro bambino dentro casa. Sono stato con loro senza telecamere e ho visto soltanto amore", ha rassicurato il cronista che ha visto con i propri occhi la realtà in cui questa famiglia di apicultori vive.

Un'esistenza lontana dalla modernità e dal consumismo, dedita invece alla natura e agli animali. "Siamo entrati in casa, abbiamo visto come vivono e tutti i dubbi spariscono. È un modo di vivere particolare, io non mi sarei mai aspettato una situazione così nel 2021. Stanno senza corrente elettrica, senza gas. Non esiste nessuna forma di tecnologia. Vivono con quello che coltivano e ci sono gli animali". A quel punto però è stata la conduttrice a intervenire: "I bambini vanno sempre tutelati, se è successa questa cosa devono fare più attenzione". E infatti anche il fratello di Nicola in precedenza aveva lasciato autonomamente la casa per poi essere recuperato da un vicino che ha definito la situazione "pericolosa".

