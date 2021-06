Storie Italiane, Eleonora Daniele in lacrime: "So cosa vuol dire avere una persona malata in casa", il dramma

Francesco Fredella 24 giugno 2021 a

a

a

Tutta l'umanità di Eleonora Daniele, che alla penultima puntata stagione di Storie Italiane, in onda giovedì 24 giugno su Rai 1, fa una confessione. “So cosa vuol dire avere in casa una persona malata di autismo”, racconta ricordando suo fratello Luigi (che era affetto fa autismo), scomparso qualche anno fa.

Denise, parla il carabinieri che indagò per primo: "Il giorno dopo la sparizione, un'anomalia". Pizzino sul parabrezza: Corona incastrata?

“So cosa significa vivere con un ragazzo autistico, conosco la sofferenza delle famiglie ma anche la loro gioia, perché i ragazzi autistici sono speciali”, ha spiegato, lanciando appunto l’iniziativa alla quale abbiamo appena accennato. “Tanti ragazzi autistici vogliono rendersi utili alla società”, racconta dopo aver mandato in onda un servizio dedicato ad un gruppo di ragazzi affetti da autismo che hanno deciso di lavorare nel campo della ristorazione, per la precisione nella ‘Pizzaut’. Un'iniziativa davvero unica che commuove la conduttrice veneta.

"La bambina dov'è? Cosa le hai fatto?". Denise Pipitone, l'intercettazione sconvolgente: teoria sconvolgente su Jessica e Gaspare

“Andate sempre avanti così perché siete straordinari. Complimenti”, dice. Si commuove pensando sicuramente a suo fratello Luigi. “Mi auguro di poter venire a trovarvi un giorno. Tengo moltissimo a loro. Sono speciali”, dice. “A questi ragazzi tengo moltissimo, sono speciali”: la Daniele si commuove. Penultima puntata di stagione e poi Storie Italiane tornerà il 13 settembre. Il programma del daytime di Rai 1, quest'anno, ha portato a casa ascolti altissimi ed è stato premiato per la qualitàRai - che si chiama Qualitel- (in passato anche dal MoiGe, Movimento Genitori). Storie italiane si posiziona ancora una volta tra i migliori programma d'informazione della Rai: cronaca, grandi inchieste e battaglie a difesa dei più deboli. La Daniele dopo la puntata di domani andrà in vacanza qualche giorno e poi tornerà in diretta a settembre.

Oggi è un altro giorno, "vedere la sua foto è faticoso": il dramma di Eleonora Daniele

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.