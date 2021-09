Fabio Fulco contro Cristina Chiabotto, tra ex finisce in disgrazia: "Una immatura, mi ero illuso. Che cosa mi ha torturato"

03 settembre 2021 a

a

a

In una intervista a Diva e Donna Fabio Fulco ha attaccato la sua ex compagna di vita Cristina Chiabotto. I due si sono conosciuti e innamorati a Ballando con le Stelle nel 2005 e sono stati legati per ben dodici anni. L’ex Miss Italia ha sposato l’imprenditore Marco Roscio dal quale ha avuto la figlia Luce Maria mentre Fulco è diventato papà della piccola Agnes grazie alla nuova fidanzata Veronica Papa, più giovane di 25 anni.

Cristina Chiabotto confessa: Contenta del ritocco al seno

Il rancore e l’astio nei confronti di Cristina Chiabotto è però rimasto e Fabio Fulco ne ha parlato, confidando di aver sofferto molto per la fine di questo legame così lungo, che sembrava senza fine. Fulco ha parlato addirittura di depressione: “Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani”.

"Ho aspettato a dirlo". Dalla Toffanin una confessione inedita: attimi di paura per la Chiabotto

"Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano. Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia”, conclude. Fabio Fulco sta pensando di aprire un’attività insieme alla compagna a Napoli, la sua città natale dove è tornato a vivere.

Video su questo argomento Cristina Chiabotto bianconera anche nel look, ma con tocchi di rosa elisabetta pistoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.