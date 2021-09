Chiara Ferragni, disgrazia al parco: centrata da una pallonata in faccia e ridotta così, la foto

04 settembre 2021 a

Un fastidioso incidente per Chiara Ferragni, centrata da una pallonata in piena faccia. A raccontare quanto accaduto alla regina delle influencer italiane è stato il maritino, Fedez, che ha condiviso sul suo account Instagram una story in cui è stata raccontata la disavventura capitata alla moglie.

"Sembrava Holly e Benji - ha spiegato direttamente la Ferragni -, sono bloccata col collo". Ma il tutto, Chiara, lo ha spiegato con il sorriso. Insomma, niente di grave. L'influencer, appena tornata dal mare, si è concessa una passeggiata al parco a Milano. Lì, la pallonata in faccia. "La Ferry - ha fatto sapere Fedez - era al parco, improvvisamente un pallone le è arrivato vicino". Il pallone era di un gruppo di ragazzi che stava giocando a calcio e una donna si è offerta di restituirlo: "Una signora fa: Ve lo passo io! – continua Fedez –. Calcia il pallone e prende in piena faccia la Ferry". Al suo fianco, la Ferragni, dolorante, annuisce.

Quindi, il complimento alla donna per il tiro: "Sembrava Holly e Benji, mi fa malissimo il collo, sono bloccata. La signora però mi ha fatto i complimenti per la mia veloce reazione...", ha rivelato la Ferragni. Fine della storia.

