Chiara Ferragni, il nuovo costume sconvolge i fan: "Dove si mette la...?". Roba da bollino rosso

È piuttosto particolare, per non dire strano, il costume lanciato da Chiara Ferragni quando ormai l’estate sta volgendo al termine. Il design è sicuramente innovativo, ma forse troppo: si tratta infatti di un costume da bagno multicolor di un solo pezzo, che presenta le maniche lunghe, una scollatura bella profonda e soprattutto una sgambatura giudicata estrema da molti.

Dal servizio fotografico utilizzato dalla Ferragni per lanciare il suo ultimo prodotto sui social, si evince infatti un evidente problema di “spazio” proprio lì sotto. Problema riassunto magistralmente da una ragazza, che su Twitter ha raccolto migliaia di mi piace e di commenti di approvazione: “Ok, ma la f*** dove la dovrei mettere”, si è chiesta giustamente davanti allo scatto che mostra bene quanto sia esageratamente sgambato questo nuovo costume.

La rete si è a dir poco scatenata dopo aver visto le foto ad altissimo tasso erotico della Ferragni. A prevalere sono soprattutto i commenti ironici del seguente tipo: “Neanche il costume di Pamela Anderson in Baywatch era così sgambato”, “infatti vedi che tiene la gamba un po’ accavallata perché se stesse dritta non riuscirebbe a sorridere”. Non manca anche chi ne fa un discorso di moda: “Che senso ha fare un costume, da indossare quindi d’estate ovvero con 40 grandi all’ombra, con le maniche lunghe?”.

