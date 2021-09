Chiara Ferragni e Fedez? Schiaffi alla miseria dai paladini della sinistra: ecco quanto pagano per la scuola del figlio

Francesco Fredella 03 settembre 2021 a

Scuola. Primo giorno per Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il piccolo cresce e le emozioni non mancano: milioni di fan seguono i Ferragnez in casa durante quei siparietti a mo’ di Casa Vianello. Ma torniamo al primo giorno di scuola: Leone non sembra tanto felice di iniziare questo nuovo percorso, e lo dimostra un video pubblicato da Fedez nelle storie di Instagram. Leone sbuffa nel tragitto verso scuola, ma la campanella squilla. Deve assolutamente entrare.

Per il primo giorno di scuola Leone indossa una divisa che non passa inosservata e volano i commenti in Rete. Il piccolo Leone ha carattere e stile: sembra un nuovo personaggio della serie tv Elite di Netflix. Anche per Leone divisa d’ordinanza: pantaloncini lunghi blu, polo bianca e maglioncino blu con uno stemma. Ma per i followers dei Ferragnez c’è una curiosità: qual è la scuola che frequenterà Leone? Mistero svelato: si tratta della Saint Louis School, una scuola bilingue con più sedi a Milano.

La scuola è molto d’elite con tre campus frequentati da studenti della scuola d’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria. L'iscrizione per il primo anno ammonta a 2.800 euro. Per la scuola d'infanzia i costi annuali sono di 11.370 euro, da pagare in due rate. Il prezzo si alza con il passare degli anni, fino a 18.170 euro per la scuola secondaria. Intanto, nei giorni scorsi Fedez in occasione dell’anniversario di matrimonio ha stupito la Ferragni con un concerto improvvisato sul Lago di Como. Solo qualche giorno prima erano stati paparazzati da Chi durante una lite furibonda in barca. Proprio come una coppia normale.

