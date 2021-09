Guenda Goria, il dramma di salute: "Serve l'intervento chirurgico". Fulmine a ciel sereno: quello che nessuno sapeva

06 settembre 2021 a

Il dramma di salute di Guenda Goria, condiviso su Instagram. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, diventata famosa al grande pubblico per aver partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip in coppia con la madre, sta vivendo ore difficili e presto dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Con un commovente post social, la ragazza ha annunciato di soffrire di endometriosi, una patologia molto diffusa tra le donne, che consiste in un ciclo mestruale molto doloroso, ma spesso associato a una forma di imbarazzo e pudore che non consente di trattare la questione in maniera più trasparente.

Qualche settimana fa è stata Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David cantante e frontman dei Maneskin, a porre la questione confessando di soffrire di questa patologia, che colpisce circa una donna su 10. A lei ora si aggiunge la Goria: "È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Io soffro di endometriosi. È una patologia che colpisce tantissime donne", ha spiegato la figlia di Amedeo e Maria Teresa, dopo aver tenuto a lungo riservato il suo stato di salute.

"Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo - ha spiegato ancora -. Può colpire molti organi e avere compromettere gravemente la salute e per chi ne soffre, il rischio di infertilità, è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile anche se non impossibile". Una doccia gelata in un momento che, almeno sui social, sembrava di ritrovata serenità grazie alla presenza di un nuovo compagno, Mirko Gancitano, fatto conoscere anche alla mamma sempre molto diffidente.

