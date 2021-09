Christina Aguilera annuncia il concerto così: senza vestiti, il doppio topless che sfida la censura

06 settembre 2021 a

Vezzi da star. In questo caso da super-star, trattandosi di Christina Aguilera, una tra le cantanti più famose al globo. Già, perché su Instagram la Aguilera osa. Anzi, provoca. Lo fa con due fotografie incendiarie, ad altissimo tasso erotico, che si ispirano al suo album del 2002, "Stripped Vibes".

Chirstina Aguilera usa queste due fotografie, due topless che lasciano ben poco spazio all'immaginazione, per annunciare la su partecipazione, il prossimo 11 settembre, al Ladyland Festival di New York, un evento musicale nel quale si esibiranno soltanto artiste donne. Inutile dire come, con queste due foto, la Aguilera, 40 anni, riesca a conquistare l'attenzione un po' di tutti quanti...

